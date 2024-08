Servische waterpoloërs winnen beladen Balkan-battle met buurland Kroatië

Servië is olympisch kampioen geworden in het waterpolo. In een spijkerhard duel werd buurland Kroatië met 13-11 geklopt.

Er waren drie spelers die na drie tijdstraffen werden uitgesloten: de Kroaten Matias Biljaka en Ante Vukicevic en de Serviër Sava Randelovic.

Servië bleek nu razend efficiënt in de overtalsituaties. Acht keer een man meer leverde in de eerste twee kwarten zeven treffers op, waarmee het halverwege ruim (8-5) leidde.

In het laatste kwart werd dat gat verkleind naar twee doelpunten, maar na de 12-9 van Nikola Dedivic, drie minuten voor tijd, was het duel beslist.

Beladen strijd

Beide landen wonnen in 1984 en 1988 nog samen onder Joegoslavische vlag. Nadat dat land uiteen was gevallen, won eerst Kroatië (2012), maar daarna was Servië (2016 en 2021) twee keer de beste.