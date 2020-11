Jongeren op illegaal feest: 'Op school zitten we ook met 1600 man'

Illegaal Feest - NOS

Van Limburg tot Groningen, bijna ieder weekend is het op meerdere plekken raak: illegale feesten. Tientallen tot honderden jongeren komen samen in bossen, natuurgebieden, keten of schuren om tijdens corona toch een feestje mee te pakken. Het kabinet is er klaar mee en wil strengere handhaving. Vorige week nog werd de Mobiele Eenheid ingezet op een feest in Limburg. "Op een gegeven moment wordt het echt niet meer leuk. Dan ga je op zo'n feest gewoon veertig mensen meenemen en die zitten dan echt even vast", zegt minister Grapperhaus van Justitie tegen NOS Stories. Maar wie zijn de jongeren op die feesten én waarom staan ze ondanks corona toch met tientallen tegelijk te dansen in bossen, keten en schuren? NOS Stories filmde vorig weekend bij een illegaal feest in de duinen dat uiteindelijk werd beëindigd door de politie. "Je bent maar één keer puber. Dus je moet gewoon denken: 'Fuck it en ik doe het gewoon!'"

Meer dan 6000 jongeren vulden een enquête, verspreid via Instagram, over illegale feesten in. Iets minder dan de helft zegt daarin weleens naar zo'n feest te zijn geweest. Vaak gaat het dan om kleinere feestjes in keten, schuren of bij mensen thuis, waar tussen de tien en vijftig mensen samenkomen.

Quote Als iemand hier corona heeft, hebben zoveel mensen het. Jongere op een illegaal feest

Een veelgehoord argument is dat jongeren feestjes missen. Helemaal nu de horeca dichtzit en een zomer vol festivals aan hun neus voorbij ging. "Als tiener moet je gewoon kunnen feesten", vertelt iemand op het illegale feest in de duinen. Een andere tiener voelt zich toch schuldig. "Als iemand hier corona heeft, hebben zoveel mensen het. Die verspreiden het dan ook weer. Eigenlijk kan dit niet." De jongeren geven in de enquête aan dat ze de coronaregels moeilijk te begrijpen vinden. "Waarom zou je wel met 1600 man op een school mogen zitten en niet buiten, in de frisse lucht, met dezelfde mensen een feestje mogen hebben?", vraagt een bezoeker van het illegale feest zich af. Minister Grapperhaus van Justitie is het daar niet mee eens. "Op school zit je stil in de klas, heb je mondkapjes en hygiëneregels. Je gelooft het niet, maar ik ben in mijn leven toch ook wel op feesten geweest. En daar ga je niet stil op bankjes zitten."