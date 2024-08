Oppermachtige Italiaanse volleybalsters verslaan in finale titelhouder Verenigde Staten

De volleybalsters van Italië hebben hun eerste olympische finale tot een goed einde gebracht. Italië pakte goud door titelhouder de Verenigde Staten in een eenzijdige eindstrijd kansloos te laten: 3-0 (25-18, 25-20, 25-17).

Italië, dat op de Spelen nimmer voorbij de kwartfinales was gekomen, schitterde het hele toernooi. Op weg naar de finale verloor het in vijf duels maar één set.

Ook de VS, dat zijn vijfde olympische finale speelde, kwam er niet aan te pas. Paola Egonu was alleen al in de eerste set goed voor elf punten en ook in het vervolg deed ze de VS veel pijn.

Egonu maakte in totaal 22 punten, waarvan vier met een blok.