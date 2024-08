Achttien doden door instorten vuilnisbelt in Uganda

Reddingswerkers van de overheid en het Rode Kruis hebben tot nu toe veertien mensen levend onder het afval vandaan gehaald. De reddingswerkers gebruikten hiervoor een graafmachine, die was ingezet om de vuilnis op te ruimen. De politie zoekt nog verder naar mensen die bedolven zijn.

In verschillende delen van Uganda valt al weken veel regen. De regen heeft meerdere overstromingen en aardverschuivingen veroorzaakt, waarbij geen dodelijke slachtoffers vielen.

Gevaarlijke vuilnisbelten

Kiteezi, zoals de Ugandezen de vuilnisbelt noemen, wordt al tientallen jaren gebruikt als enige vuilstortplaats van de stad. De vuilnisbelt is daardoor veranderd in een enorme heuvel. Volgens persbureau Reuters klagen bewoners uit de omgeving al langer over het afval. Ze zeggen dat het gevaarlijk is voor het milieu en de mensen zelf.

In Afrikaanse landen gebeuren vaker ongelukken op vuilstortplaatsen. In 2017 kwamen zeker 115 mensen om het leven toen een vuilnisbelt in de Ethiopische hoofdstad Addis Abeba instortte en in Mozambique vond in 2018 in Maputo een vergelijkbaar ongeluk plaats dat aan zeventien mensen het leven kostte.