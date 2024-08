Hassans coach Rowberry huilt van geluk: 'Moeilijke tijden gekend samen'

Tim Rowberry kende zondagochtend om acht uur voor de ingang van het stadhuis van Parijs, bij de start van de olympische marathon, gezonde twijfels. "Ik vroeg me af wat iedereen zich eigenlijk afvroeg", zei de coach van Sifan Hassan. "Kan ze dit? Houdt ze dit vol?"

Twee uur, tweeëntwintig minuten en vijfenvijftig seconden later kreeg de Amerikaan op het Place des Invalides het antwoord op een presenteerblad aangereikt. Rowberry zag zijn pupil als eerste over de streepkomen en barstte in huilen uit. "We hebben moeilijke tijden gekend. Alle emoties kwamen eruit..."