Harrie's Hattrick is een feit: Lavreysen voltooit gouden trilogie met winst op keirin

Harrie Lavreysen heeft zijn unieke gouden hattrick voltooid. De 27-jarige baanwielrenner uit het Brabantse Luyksgestel was na het goud op de teamsprint en in de individuele sprint ook ongenaakbaar in de finale van de keirin.

Nadat Lavreysen op twee ronden voor het einde zijn sprint had ingezet, kwam het opnieuw aan op een spierballengevecht met zijn Australische rivaal Matthew Richardson.

Net als in de sprintfinale was Richardson echter geen partij voor Lavreysen. Het brons ging naar de tweede Australiër in de eindstrijd, Matthew Glaetzer.

Niet op Spelen

Op WK's en EK's was Lavreysen al twee keer goed geweest voor de gouden trilogie, maar op de Spelen was hem dat drie jaar geleden net niet gelukt. In Tokio zegevierde hij net als in Parijs op de teamsprint en individuele sprint, maar moest hij op de keirin genoegen nemen met brons.

De Britten Chris Hoy (2008) en Jason Kenny (2016) gingen Lavreysen voor in het voltooien van de gouden olympische hattrick.