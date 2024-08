Derde sprintgoud zit erin: Lavreysen neemt risico, maar plaatst zich voor finale keirin

Harrie Lavreysen kan vanmiddag een gooi doen naar Harrie's hattrick. De sprinter uit Luicksgestel plaatste zich namelijk voor de finale van de keirin, het laatste onderdeel van het sprinttoernooi op de olympische wielerbaan in Saint-Quentin-en-Yvelines.

Lavreysen won zijn kwartfinale met grote overmacht, maar in de halve eindstrijd nam hij een flink risico. Hij versnelde op meer dan twee ronden voor het einde vanaf de kop, maar sloeg geen gat met zijn concurrenten die zo in zijn slipstream meegetrokken werden.

Uiteindelijk wist alleen zijn Australische rivaal Matthew Richardson hem te passeren, waardoor Lavreysen zich gewoon plaatste voor de finale.

In die finale, die om 13.32 uur begint, kan Lavreysen zijn derde gouden medaille deze Spelen halen. Hij werd al olympisch kampioen op de teamsprint en de individuele sprint.

Drie jaar geleden won Lavreysen ook goud op de temsprint en de sprint, maar moest het op de keirin doen met het brons.

In de finale neemt Lavreysen het op tegen de Australiërs Richardson en Matthew Glaetzer, de Brit Jack Carlin, de Japanner Shinji Nakano en de Maleisiër Muhammad Shah Firdaus Sahrom.

De laatste eindigde als vierde in de heat van Lavreysen, maar werd doorgeschoven omdat de Japanner Kaiya Ota verantwoordelijk werd gehouden voor een valpartij van de Brit Hamish Turnbull.

Hoogland sneuvelt in kwartfinales

Jeffrey Hoogland liet zich in de kwartfinales verrassen, eindigde als vijfde in zijn heat en is uitgeschakeld.