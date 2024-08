Van de Wouw grijpt naast brons op teamsprint, Andrews na keirin ook sprintkoningin

Hetty van de Wouw is als vierde geëindigd in het olympische sprinttoernooi. Eerder werd ze ook al vierde op de teamsprint en won ze verrassend zilver op keirin.

Dat de 26-jarige Van de Wouw uit het Brabantse Kaatsheuvel zich überhaupt bij de beste vier sprintsters van de Olympische Spelen in Parijs schaarde, was al bijzonder.

In die halve eindstrijd legde ze de Duitse Lea Friedrich het vuur aan de schenen en boog pas na de beslissende derde heat. In de strijd om het brons was de pijp echter leeg bij Van de Wouw. Wereldkampioene Emma Finucane was in twee heats duidelijk de betere.

Het goud ging naar de Nieuw-Zeelandse Ellesse Andrews die Friedrich in twee heats de maat nam. Andrews was ook de beste op de keirin en pakte zilver op de teamsprint.