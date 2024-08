Van der Duin sluit Spelen af als zesde op omnium, Valente prolongeert olympische titel

Maike van der Duin is als zesde geëindigd op het omnium, het laatste onderdeel van het baanwielrennen bij de Olympische Spelen in Parijs. Op de wielerbaan van Saint-Quentin-en-Yvelines begon de 22-jarige Drentse sterk op de scratch, maar vergooide haar kansen in de temporace.

Na een zevende plaats in de afvalkoers wist Van der Duin dat alleen het pakken van een of meerdere ronden (wat 20 bonuspunten oplevert) haar nog in de buurt van het podium kon brengen.

Dat lukte ook. Maar omdat de meeste concurrenten hetzelfde deden, leverde die ronde haar aanvankelijk niet veel op. Van der Duin wist in het wiel van Lotte Kopecky echter nog een keer rond te rijden en schoof zo nog een paar plekjes op in het klassement.

De Belgische strandde echter op de vierde plaats. De Nieuw-Zeelandse Ally Wollaston sloeg de grootste slag in de puntenkoers en klom op naar het brons. Het zilver was voor de Poolse Daria Pikulik.

Maar het goud ging net als drie jaar geleden in Japan naar de Amerikaanse Jennifer Valente, die het toernooi op ongekende wijze domineerde.