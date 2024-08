Van der Duin gokt en verliest in temporace en zakt weg in klassement omnium

In de temporace, waarbij na de vijfde ronde elke doorkomst een punt oplevert, was de Ierse Lara Gillespie veelvraat. Zij reed een groot deel van de race alleen voor het peloton uit en sprokkelde zo naar lievelust.

Achter de Ierse probeerden drie vrouwen, waaronder Van der Duin en Valente, naar Gillespie toe te rijden. Toen dat niet lukte, bleef vooral Van der Duin met lege handen achter.

In de afvalkoers ging Van der Duin goed mee, maar moest zeven ronden voor het einde toch het hoofd buigen. Valente bleef over met Georgia Baker en liet de Australische in de laatste sprint kansloos.