Hassan uitzinnig na historische eindsprint: 'Dit voelt als tien gouden medailles'

En dat terwijl Hassan in het eerste gedeelte van de race nog spijt als haren op haar hoofd had van het doldrieste avontuur waar ze zich in gestort had. Starten op de 5.000 en 10.000 meter, als opwarmer voor de marathon? "Iedereen heeft me voor gek verklaard."

Stemmetjes

De eerste 20 kilometer streed Hassan tegen de stemmetjes in haar hoofd die de wereld om haar heen gelijk gaven. "Ik had echt spijt van mijn avontuur. Waarom ben ik hieraan begonnen?"

"In het begin van de wedstrijd voelde ik me niet comfortabel. Pas in het tweede gedeelte ging het beter." Het was op het moment dat Hassan zich één ding bedacht: "Als ik die 5.000 en 10.000 meter niet had gelopen was het ook zwaar geweest."