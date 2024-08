Goud voor Sifan Hassan op de olympische marathon, unieke trilogie

Vierde marathon

De 31-jarige Hassan liep in Parijs pas haar vierde marathon. Ze debuteerde op de klassieke 42.195 meter in april 2023. In Londen verraste ze vriend en vijand door die wedstrijd, ondanks een onderbreking tijdens de race om rek- en strekoefeningen te doen, te winnen in 2.18.33.

Haar tweede marathon, een half jaar later in Chicago, was er een die in de recordboeken belandde. In de Windy Chicago finishte ze in 2.13.44, de tweede tijd ooit op de marathon gelopen. Alleen Assefa was sneller. Ze liep een maand eerder in Berlijn 2.11.53.

In maart van dit jaar verliep de marathon van Tokio aanzienlijk minder voorspoedig. In de Japanse metropool resulteerde Hassans 2.18.05 in de vierde plaats.