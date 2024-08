James voltooit olympische missie met Team USA: 'Over vier jaar weer in LA? Nee joh'

LeBron James kwam, zag en overwon zaterdagavond met Team USA in het olympisch basketbaltoernooi. Nog één keer schitteren met zijn collega's en de eer van Amerika hoog houden. Dat is allebei gelukt en daarmee lijkt voor de vedette het olympisch boek ook dicht.

"Ik zie mezelf in Los Angeles niet meer spelen. Dat dacht ik ook over Parijs, maar over vier jaar? Nee joh", vertelt de 39-jarige Amerikaan, ondanks dat de volgende Spelen in 2028 in zijn eigen land zijn. Maar het is goed zo voor hem.

In de Bercy Arena geniet James volop van het winnen van de gouden medaille. Hij omhelst na afloop van de winst op Frankrijk al zijn ploeggenoten en gaat ook naar de kant om het feestje met onder anderen komiek Jimmy Fallon en oud-teamgenoot Carmelo Anthony te vieren.