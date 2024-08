Twee historische breakingdagen op de Spelen: 'Hopelijk ogen geopend van Brisbane 2032'

De Nederlanders genieten in elk geval volop van de entourage op het Place de la Concorde, in het stadion waar de 3x3-basketballers historie schreven door de olympische titel te pakken. "Je voelt hier de grootsheid van de Spelen."

Maar na twee dagen zit het olympisch avontuur er dus alweer op. Over vier jaar, in Los Angeles, staat breaking niet meer op het programma. "Ik hoop dat we hier in Parijs de sport op zo'n manier hebben neergezet, dat Los Angeles heel erg baalt. Maar dat het bij Brisbane, dat in 2032 de Zomerspelen organiseert, de ogen opent. Dat ze denken: dit moeten we ook gaan doen."

Topsport, entertainment en duurzaam

Volgens Van Dal past breaking in elk geval prima op het olympisch programma. "Je ziet hoeveel jongeren het trekt. De ambiance in het stadion is fantastisch. Het is uitverkocht, het publiek is enthousiast. Het heeft ook nog een eens entertainmentfactor met muziek, dj's en hosts en ondertussen zijn de breakers met absolute topsport bezig."