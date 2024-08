Netanyahu houdt vast aan de macht en riskeert verdere escalatie

"Netanyahu leidt Israël naar een volgende ramp", kopte de kritische Israëlische krant Haaretz deze week in een commentaar. De premier zet de verhoudingen in het Midden-Oosten op scherp door kort achter elkaar twee liquidaties op buitenlands grondgebied uit te laten voeren, en dan houdt hij ook nog een staakt-het-vuren in Gaza tegen.

Israëlische veiligheidsfunctionarissen hebben aangedrongen om een deal met Hamas te sluiten en daarmee de gijzelaars vrij te krijgen, maar Netanyahu ligt persoonlijk dwars, meldde onder meer The Financial Times deze week op basis van bronnen binnen het veiligheidsapparaat. Zij willen dat Netanyahu de deal die nu op tafel ligt accepteert, maar de premier stelde nieuwe eisen.

Binnen de veiligheidsdiensten is het idee dat er geen betere deal te maken is en dat dit de kans is om de gijzelaars vrij te krijgen. Er zijn nog zeker honderd gijzelaars in Gaza, een derde van hen leeft niet meer. Een paar maanden geleden zei de Amerikaanse president Biden dat "het tijd was" voor Netanyahu om een deal te sluiten.

Einde premierschap

Het is een vaker gehoord verwijt in de afgelopen maanden: Netanyahu probeert de oorlog te rekken om zelf aan de macht te kunnen blijven. "Voor de legertop en de Amerikaanse regering is inmiddels wel duidelijk geworden dat Netanyahu zelf het grootste obstakel is voor een wapenstilstand", zegt Mairav Zonszein, conflictanalist en Israël-deskundige voor Crisis Group, een internationale denktank.

Een einde aan de oorlog in Gaza zou hoogstwaarschijnlijk ook het politieke einde betekenen voor Netanyahu. Zijn ultrarechtse bondgenoten, ministers Ben-Gvir en Smotrich, dreigen het kabinet te laten vallen als er een deal komt met Hamas. De premier is impopulair en de kans is klein dat hij bij nieuwe verkiezingen herkozen zal worden. Dan kunnen ook corruptiezaken die tegen hem lopen in een stroomversnelling komen.