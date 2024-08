Parijs vandaag: Hassan in actie op de marathon en de turbobenen van Lavreysen

Elke olympische dag beginnen we met het programma. Wanneer komen de Nederlanders in actie? Wat staat er nog meer te gebeuren? Volg alles ook in ons liveblog en via een livestream. Vandaag dag 16. Klik hier voor het volledige programma.

De allerlaatste dag en dan zitten de Olympische Spelen van Parijs erop. Dag zestien begint om 8.00 uur met de marathon bij de vrouwen, waaraan Sifan Hassan en Anne Luijten meedoen namens Nederland.

Net als drie jaar geleden in Tokio wil Hassan in Parijs een derde olympische medaille in de wacht te slepen. Eerder pakte ze brons op de 5.000 en 10.000 meter. Wat wordt het op de marathon?

Twee zijn er al binnen: ze veroverde brons op de 5.000 en de 10.000 meter. Die laatste afstand liep ze ze pas een kleine 35 uur eerder. Na zo'n medaillerace zou menig atleet een hersteltraining kunnen gebruiken, in plaats van knallen op een afstand die ruim vier keer zo lang is.