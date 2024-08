Curry schiet Frankrijk en Wembanyama naar bed, zeventiende basketbalgoud VS

De Amerikaanse basketballers kwamen voor niets minder dan olympisch goud naar Parijs en lieten in de finale weinig aan het toeval over. De in Team USA verzamelde supersterren uit de NBA rekenden in de finale af met thuisland Frankrijk, 98-87.

Na een probleemloze groepsfase en een monsterzege op Brazilië in de kwartfinales, bracht Servië de Amerikanen even aan het wankelen op de drempel van de finale. De 36-jarige Stephen Curry besliste dat duel en trok zijn topvorm door naar de finale, waarin hij met 26 punten topscorer werd.

Door toedoen van Curry werd in het derde kwart van de finale een gat geslagen. Frankrijk weerde zich kranig voor eigen publiek, maar had simpelweg minder wapens dan de geroutineerde prijzenpakkers uit de Verenigde Staten.