PSV begint jacht op titelprolongatie met klinkende zege op RKC Waalwijk.

Eregasten

Vorige week verloor PSV in eigen huis de spectaculaire wedstrijd (4-4) om de Johan Cruijff Schaal na strafschoppen van Feyenoord. Voor de officiële opening van het competitieseizoen had de club een speciale gast uitgenodigd.

Eric Gerets, die als aanvoerder van PSV in 1988 de Europa Cup I in de lucht had mogen steken, kreeg namelijk net als Adrie van Kraaij een eigen tegel op de Walk of Fame buiten het stadion.

Het eerbetoon liet de Belg, die sinds een hersenbloeding twaalf jaar geleden kampt met een broze gezondheid, niet onberoerd.