AZ klopt Almere in duel met één goal en drie rode kaarten

Rode kaarten

Daarna werd de wedstrijd ontsierd door maar liefst drie (terecht gegeven) rode kaarten. Na nog geen twintig minuten wilde Maxim Dekker een counter van Almere City stoppen met een sliding, maar daarbij hief het been wel heel erg hoog. Hij raakte zijn tegenstander Kornelius Hansen hard.

Almere had even een overtal en was daardoor kort de bovenliggende partij, maar toen schopte debutant Baptiste Guillaume Wouter Goes terwijl de bal totaal niet in de buurt was. De videoscheidsrechter had het in de gaten en zo was het weer tien tegen tien.