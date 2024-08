Tweelingzussen De Brouwer pakken brons in het synchroonzwemmen

Het Oranje-duo was overigens niet de enige zwemtweeling op de Olympische Spelen in Parijs; maar liefst vijf tweelingen stonden aan de rand van het bad.

Na de technische routine van gisteren stonden de Nederlanders op de derde plaats met een score van 264.7066. Alleen het Chinese en Oostenrijkse duo presteerden toen beter. De Nederlanders waren eerder op het WK al achter het Chinese koppel geëindigd. Vanavond stond de vrije kür op het programma, waarna de punten van beide routines samen het eindklassement zouden bepalen.

"Het was een bijzondere routine", vertellen de zusjes na afloop over hun kür. "Met heel de familie op de tribune, zeker na Tokio was dat ons grote doel. We willen gewoon dat zij kunnen meebeleven met ons, na alles wat ze voor ons hebben gedaan. De Spelen is gewoon iets anders"

Lang spannend

De Oostenrijkse zusjes Alexandri, die gisteren nog tweede stonden, stelden niet teleur en zetten een sterke routine neer, die hen naar de eerste plaats in het klassement bracht. De Britse zwemmers Kate Shortman en Isabelle Thorpe waren daarna, vlak voor de Nederlanders, aan de beurt en zetten een indrukwekkende score van 294.5085 neer. Ze stegen naar de eerste plek en waren verzekerd van een medaille.

De De Brouwers kwamen vervolgens als op een na laatste aan de beurt, gevolgd door de Chinezen, waardoor de spanning tot het laatste moment bleef. De routine van de Nederlanders, geïnspireerd door het leven van Vincent van Gogh, werd bijna foutloos uitgevoerd. Hun score van 293.6897 was niet genoeg voor de eerste plaats, maar ze wisten wel een medaille te veroveren. De vraag was nog of het zilver of brons zou worden.

De Chinese zusjes Wang kwamen nerveus het bad in. Zij scoorden vanavond lager dan Noortje en Bregje de Brouwer en de Britten, maar de score van 289.6916 was alsnog voldoende voor de gouden plak.

Brons dus voor Nederland en dat terwijl vlak voor de Spelen diabetes werd vastgesteld bij Noortje. "Je verliest het vertrouwen toch een beetje in je lichaam. Maar ik zette de focus gelijk weer op het zwemmen, ik ben dankbaar voor het hele team dat ik hier na drie maanden dan toch weer kon staan."