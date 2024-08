Zilver voor Nederlandse estafettevrouwen achter onaantastbaar Verenigde Staten

De Nederlandse estafettevrouwen hebben als 'best of the rest' zilver gepakt op de 4x400 meter. Het Amerikaanse kwartet was al vanaf de eerste ronde veel te sterk voor de andere finalisten. Slotloopster Femke Bol bezorgde Nederland zilver.

Bol rondde goed werk van Lieke Klaver, Cathelijn Peeters en Lisanne de Witte af in een nieuw Nederlands record: 3.19,50, ruim vier seconden achter de Verenigde Staten.

De vorige week gewonnen gemengde estafette over dezelfde afstand gaf de Nederlandse atletiekploeg veel vertrouwen. Op de individuele nummers verliep niet alles zoals gehoopt. Lieke Klaver miste na startproblemen in de halve finales de strijd om de medailles op de 400 meter.

Femke Bol ging vervolgens op de 400 meter horden in de strijd met Sydney McLaughlin-Levrone vol voor goud, maar eindigde met brons.

Op de slotavond van de atletiek in het Stade de France kwam het opnieuw tot een treffen tussen Bol en McLaughlin-Levrone, al liep de olympisch kampioene als tweede Amerikaanse. Zij breidde het gat al uit tot een onoverbrugbare, terwijl Peeters daarachter streed om een plek in de top drie.

De Witte gaf het stokje in vierde positie door aan Bol, die met haar inmiddels kenmerkende eindsprint de Britten en Ieren aftroefde in de strijd om het zilver.