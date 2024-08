Zoektocht naar drenkeling in de Rijn bij Millingen

In Gelderland wordt al uren gezocht naar een drenkeling in de Rijn. Die persoon zou net over de grens in Duitsland in het water zijn geraakt.

Bij de zoektocht waren vanmiddag zowel Duitse als Nederlandse hulpverleners betrokken. Zij zochten ter hoogte van Millingen aan de Rijn onder meer met duikers en boten naar de vermiste persoon. Ook werd verderop gezocht, op de Waal en in het Pannerdensch Kanaal, omdat de drenkeling mogelijk nog verder afgedreven zou zijn.

Omdat de zoektocht tot zover niets heeft opgeleverd is de hulpactie afgeschaald. Volgens de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid is alleen nog een boot van Rijkswaterstaat in het gebied aanwezig om te zoeken.

Volgens Omroep Gelderland gaat het om een zwemmer die in de problemen kwam.