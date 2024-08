Twente kent met zege bij NEC goede generale voor Europese return

FC Twente heeft aan een attractief duel met NEC in Nijmegen drie punten overgehouden. De nummer drie van vorig seizoen boekte een 1-2 overwinning.

Na goed voorbereidend werk van Sayfallah Ltaief zette Sam Lammers Twente met een intikker al snel op 0-1. Lars Unnerstall hield vervolgens met een knappe reflex Rober González van de gelijkmaker af, maar even later maakte Kodai Sano er alsnog 1-1 van met een rake kopbal.

Twente had pech bij een kopbal van Daan Rots die de lijn niet volledig passeerde en zag Bas Kuipers de bal in de rebound ook nog eens op de lat koppen. De voorsprong kwam er na de rust via Alec van Hoorenbeeck alsnog: de Belgische centrumverdediger werd bij een corner over het hoofd gezien en kopte binnen: 1-2. NEC drong nog wel even aan, al bleven kansen uit.

Met name Lammers maakte een goede indruk in het duel. Na zijn doelpunt bleef hij opvallen door mooie acties en goed voorbereidend werk.

Extra wissel

Gedurende de wedstrijd voerde FC Twente een zogenoemde 'witte wissel' door. Youri Regeer raakte geblesseerd aan zijn hoofd en moest naar de kant. Het kostte Twente geen wissel, en volgens de nieuwe regels betekende dat dat ook NEC een extra wijziging mocht doorvoeren.

Dinsdag speelt Twente in eigen huis de return tegen RB Salzburg in de derde voorronde van de Champions League. De heenwedstrijd ging met 2-1 verloren in Salzburg.