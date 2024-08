Visser net naast podium op 100 meter horden, bijrol Foppen op 5.000 meter

"Ik vier het gewoon lekker als een overwinning", zei Foppen na zijn race. De finaleplaats kwam "als een cadeautje", zei de 27-jarige Nijmegenaar.

Foppen hoopte in de series te kunnen laten zien in de finale thuis te horen, maar bereikte de eindstrijd uiteindelijk omdat hij in de series niet kon finishen door een valpartij. Zaterdagavond liet hij zien lang goed mee te kunnen met de absolute top. "Deze ervaring gaat me heel veel opleveren in komende wedstrijden."