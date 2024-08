Na jaren van achteruitgang gaat het steeds beter met de reuzenpanda

Voor het eerst in zeven jaar tijd gaat China weer panda's loslaten in het wild. "Tot nu toe hebben we twaalf panda's vrijgelaten, waarvan er tien in leven zijn gebleven", zegt pandakenner Wu Daifu. "Dat is nog niet genoeg om de pandapopulatie in het wild te herstellen."

Het is druk bij de ingang van de Ya'an-basis van het Chinese panda-onderzoekscentrum. Velen komen voor Xiang Xiang. "Het is haar verjaardag, daarom ben ik juist vandaag gekomen", zegt een van de bezoekers. Achter het glas zetten de verzorgers van Xiang Xiang satéprikkers met groente klaar, voor het luik opengaat en het toegestroomde publiek zich kan vergapen aan de panda.

Zeven jaar geleden werd ze geboren in Tokio. En ze is niet de enige panda die 'terugkeerde' uit het buitenland. Mei Xing zag het levenslicht in San Diego, Fan Xing in Rhenen. "De prinses van de campus", zo typeert pandaverzorger Li de nieuwste bewoner van de Bifengxiabasis in Ya'an, hartje China. De basis is onderdeel van het staatsgeleide fokprogramma van het China Giant Panda Conservation and Research Center.

"Het liefst eet ze wortels en gestoomde broodjes", zegt Li. "En als het regent heeft ze geen zin om naar buiten te komen", wijst ze naar Fan Xing, die weinig noodzaak lijkt te zien in beweging te komen. Ruim vier jaar geleden werd de panda geboren in Nederland. Afgelopen maand kregen de door het Ouwehands Dierenpark geleasede panda's Xing Ya en Wu Wen een tweede jong. Een succesje, ook voor het pandafokprogramma van de Chinese staat, dat ziet dat het aantal panda's weer in de lift zit.