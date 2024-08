IOC-baas Bach kondigt afscheid aan: 'Nieuwe tijden vragen om nieuwe leiders'

Thomas Bach, voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité (IOC), heeft aangekondigd in 2025 af te treden en niet te solliciteren naar een nieuwe termijn. "Nieuwe tijden vragen om nieuwe leiders", zei Bach tijdens een IOC-bijeenkomst.

De in Würzburg geboren Bach werd in 2013 voorzitter van het IOC, als opvolger van de Belg Jacques Rogge. De Duitse jurist verklaarde dat hij is benaderd om zijn functie voort te zetten, maar dat hij niet zal proberen zijn mandaat te verlengen.

"De Olympische Spelen zijn het beste gediend met een verandering in leiderschap", zei de 70-jarige Bach. Volgens de regels kan een voorzitter maximaal twaalf jaar in functie blijven, waardoor zijn termijn volgend jaar sowieso ten einde zou komen.

Niet de beste kapitein

Hoewel leden hem vroegen de regels te wijzigen om zijn aanblijven mogelijk te maken, zal Bach dit niet doen. De Duitser vindt dat het IOC een leider nodig heeft die het comité door een steeds digitalere en politiekere wereld kan sturen. "Op mijn leeftijd ben ik niet meer de beste kapitein."

Bach zei dat de gesprekken binnen het bestuur hem "diep in zijn hart hebben geraakt", verwijzend naar de interne discussies over een mogelijke voortzetting van zijn voorzitterschap.

De nieuwe IOC-voorzitter wordt in maart 2025 gekozen. Tot nu toe heeft geen enkel lid openlijk campagne gevoerd om Bach op te volgen.