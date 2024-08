Olympische droom Havik en Van Schip in duigen, goud verrassend naar Portugal

Yoeri Havik en Jan-Willem van Schip hebben geen hoofdrol kunnen spelen in de olympische koppelkoers.

De wereldkampioenen van vorig jaar kopieerden de strategie van het WK in Glasgow met een ultieme aanval op 54 ronden van het einde. Dit keer lieten de concurrenten zich echter niet verrassen.

De Portugezen Iuri Leitão en Rui Oliveira waren de laatste van vijf duo's die een ronde (en zo 20 bonuspunten) wisten te pakken en deden in de slotsprint met dubbele punten een geslaagde greep naar het goud.

De Italianen Elia Viviani en Simone Consonni hadden tot dat moment de touwtjes stevig in handen gehad, maar gaven het goud weg met een onhandige valpartij en moesten genoegen nemen met zilver.

Het brons was voor het Deense duo Niklas Larsen en Michael Mørkøv. De 39-jarige Mørkøv sluit zijn roemrijke loopbaan als wielrenner dus af met een een groot aandeel in de 35ste (record-)zege van Mark Cavendish in de Tour de France én olympisch brons.