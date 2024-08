Berging neergestort vliegtuig Brazilië begonnen, dodental vastgesteld op 62

Het vliegtuig van de Braziliaanse luchtvaartmaatschappij Voepass was voor een binnenlandse vlucht onderweg van Cascavel, een plaats in het zuidwesten van Brazilië, naar Guarulhos, een stad ten noorden van São Paulo. Op zo'n 80 kilometer van de luchthaven kwam het toestel in moeilijkheden, waarna het in een woonwijk neerstortte.

Na de crash publiceerde Voepass een passagierslijst met daarop de namen van 57 passagiers, maar door een technische fout stond één passagier niet op de lijst. Daardoor komt het totale dodental inclusief de omgekomen bemanningsleden op 62, meldt de luchtvaartmaatschappij vandaag.

Op sociale media werden video's gedeeld waarop een vliegtuig ronddraaiend uit de lucht valt. Daarna stijgt zwarte rook op. Volgens Braziliaanse media zijn geen omwonenden gewond geraakt.

Beelden van vlak voor de crash: