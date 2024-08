Organisatie Spelen vervangt bronzen medailles na klachten over kwaliteit

De glans was er snel af voor sommige winnaars van het brons op de Olympische Spelen in Parijs. Zeker twee atleten hebben geklaagd over beschadigingen of roest aan hun bronzen medaille. De organisatie van de Spelen heeft toegezegd dat de aangetaste medailles worden vervangen.

De zwaarste kritiek kwam van de Amerikaanse skateboarder Nyjah Huston. Hij stelde op sociale media dat zijn bronzen medaille eruitziet alsof die een "oorlog" heeft meegemaakt. Op de door hem gedeelde afbeelding zijn bruine plekken te zien op de plak, die hij vorige week maandag kreeg uitgereikt: