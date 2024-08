Van Gorp en Demierre beiden uitgeschakeld in kwartfinales breakingtoernooi

B-boys Menno van Gorp en Lee-Lou Demierre zijn allebei gesneuveld in de kwartfinales van het olympische breakingtoernooi. De winst ging uiteindelijk naar de Canadees 'Phil Wizard'. De Fransman Dany Dann pakte zilver, het brons was voor de Amerikaan Victor.

'Menno', B-boys kiezen zelf de naam waaronder ze deelnemen, verloor alle drie kwartfinalerondes van 'Shigekix'. De 22-jarige Japanner, die begon als freestyle-danser en pas later breaking moves toevoegde aan zijn repertoire, pakte 22 van de 27 stemmen.

Lee-Lou Demierre ging eveneens met 3-0 onderuit, hij verloor van de latere goudenmedaillewinnaar 'Phil Wizard', die zich in 2022 ook al kroonde tot wereldkampioen.

Sterke groepsfase

De 35-jarige Rotterdammer 'Menno', die al twintig jaar actief is op internationaal niveau, won al zijn battles in de groepsfase. Van Gorp stond geen ronde af tegen Amir (Kazachstan), Quake (Taiwan) en Billy (Marokko).

'Lee' verloor zijn duel met Jeffro uit de Verenigde Staten, maar zeges op Hongten (Zuid-Korea) en Lagaet (Frankrijk) waren genoeg voor een ticket voor de knock-outfase.

Eerste en laatste keer

Vooralsnog was dit de eerste en meteen laatste keer dat breaking op de Spelen te zien is. De sport is niet opgenomen in het olympische programma van 2028, als de Spelen in Los Angeles worden gehouden.