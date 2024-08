Van de Wouw naar laatste acht sprinttoernooi, Lavreysen en Hoogland sterk op keirin

Voor Hoogland is de keirin de competitie van de revanche. Drie jaar geleden was hij namelijk niet geselecteerd om deel te nemen aan het sprintonderdeel.

Bovendien greep Hoogland vrijdag op discutabele wijze naast het brons op de individuele sprint. De Brit Jack Carlin was tot twee keer toe in overtreding in de beslissende derde heat om brons, maar bleef daarvoor onbestraft en won.

Op de coulante houding richting Carlin was achteraf veel kritiek en mogelijk speelde dat een dag later nog een rol. In de heat van Hoogland werd de ervaren Maleisiër Mohd Azizulhasni Awang (bezig aan zijn vijfde Spelen) namelijk gediskwalificeerd toen hij voortijdig de derny passeerde.