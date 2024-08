Meer files op Franse snelwegen dan op zwarte zaterdagen

Hoewel het geen officiële zwarte zaterdag is, was het op de Franse wegen vandaag drukker dan de afgelopen twee zaterdagen, die wel zo te boek stonden. Om 12.00 uur stond er in totaal 1131 kilometer file in Frankrijk, meldt de ANWB. Rond 17.00 uur waren de meeste files opgelost.

Vorige week, op de tweede zwarte zaterdag, stond er op het hoogtepunt 1053 kilometer file in Frankrijk. De week daarvoor, op de eerste zwarte zaterdag, 830 kilometer.

Frankrijk wijst elk jaar twee zwarte zaterdagen aan, de dagen waarop de meeste vakantiedrukte verwacht wordt. Bijna altijd is de tweede daarvan de drukste, omdat mensen dan niet alleen naar hun vakantiebestemming toe rijden, maar velen ook alweer naar huis terugkeren.

Volgens de ANWB worden ook de files van dit weekend vooral veroorzaakt door terugkerend vakantieverkeer. Net als vorige week zaterdag stond het vanmiddag onder meer stevig vast op de Route du Soleil, de weg tussen Parijs en Marseille.

Ook morgen worden opnieuw veel vertragingen verwacht in Frankrijk.