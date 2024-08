Hirschi klopt medevluchter Alaphilippe in Clásica San Sebastián

Marc Hirschi heeft de Clásica San Sebastián op zijn naam geschreven. De Zwitser van UAE-Emirates reed op de nieuw toegevoegde laatste beklimming weg met Julian Alaphilippe en klopte de Fransman in de sprint.

De 25-jarige Hirschi sprak na afloop van "een van de mooiste overwinningen in mijn carrière, naast de Waalse Pijl en een etappe in de Tour de France". Met zijn zege in de straten van de Baskische stad volgt hij Remco Evenepoel op, die de laatste twee edities won.

De Belg verscheen dit jaar niet aan de start. Hij werd de grote man van het olympisch wielrennen door in Parijs goud te pakken op zowel de tijdrit als de wegwedstrijd.