Vanavond op tv: Bezuinigen op sport? • Gigantisch datacenter in Spaans dorp • Onvoltooide kunst

Bezuinigen op sport?

Politici buitelen over elkaar heen, de afgelopen dagen, om te laten zien hoe trots ze zijn op de overwinningen van de afgelopen dagen. Een record aan gouden medailles harkte Nederland de afgelopen dagen bij elkaar: 13 in totaal. Maar diezelfde politici zijn voornemens flink te gaan bezuinigen op de sport, voor de gewone sporter. Het zou gaan om een bedrag van zo'n 45 miljoen, zo becijferde NOC/NSF. En vooral in de buurten maken ze zich daar zorgen over.