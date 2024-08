Giani heeft na 20 jaar toch nog volleybalgoud, als coach van oppermachtig Frankrijk

De Franse volleyballers hebben hun olympische titel geprolongeerd. Voor het oog van 12.000 uitzinnige fans won Frankrijk in Parijs met 3-0 (25-19, 25-20, 25-23) van Polen.

Beide ploegen stonden voor de tweede keer in de olympische finale. Frankrijk greep in 2021 de titel en Polen deed dat in 1976. Op de laatste drie WK's won Polen goud in 2014 en 2018 en zilver in 2022.

De Fransen namen in de eerste set vanaf 6-6 het heft in handen. In de tweede set wonnen ze vanaf 19-19 zes punten op rij en in de derde set deden ze dit vanaf 17-18.

Vanaf 20-24 wist Polen dankzij de harde services van Wilfredo Leon (129, 130 en 127 km/uur) bijna nog gelijk te komen, maar op matchpoint tegen vloog de opslag van de geboren Cubaan uit.