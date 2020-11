Schmidt merkt bij PSV gevolgen coronacrisis: 'Spelers fysiek en mentaal vermoeid'

Een dag na de 4-1 nederlaag tegen PAOK schoof PSV-trainer Roger Schmidt aan voor de persconferentie in Eindhoven in de aanloop naar de thuiswedstrijd tegen Willem II van zondag. "Ik zag dat sommige spelers fysiek en mentaal vermoeid waren", aldus Schmidt.

"Je moet naar onze situatie kijken", zegt Schmidt. "We missen veel spelers en de fitte spelers spelen veel wedstrijden op een rij. Het is voor elke club een uitdaging, maar drie weken met maar elf of twaalf spelers heeft dat natuurlijk impact. Sommige spelers waren moe en dat zag je. Er werden veel onnodige fouten gemaakt en die werden afgestraft."

Winnen voor interlandperiode

Schmidt ziet de coronacrisis niet als excuus, maar wel als een van de oorzaken voor de inzinking in de tweede helft tegen PAOK. "We betalen zeker een beetje de prijs voor de coronasituatie."

Zondag (20.00 uur) wil Schmidt deze periode afsluiten met een overwinning op Willem II in Eindhoven. Daarna waaien verscheidene PSV'ers weer uit over Europa voor de interlandperiode, al hij had hij zijn spelers liever in Eindhoven gehouden. "Maar dat is niet mijn beslissing."