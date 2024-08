Van der Sloot na winnende goal voor brons: 'Ik dacht: joh, ik schiet gewoon, doei!

Sabrina van der Sloot was de 'grote mevrouw' bij de Nederlandse waterpolosters in het duel om olympisch brons met de Verenigde Staten. Met haar rake schot in de laatste seconden hielp ze Oranje voor het eerst op voorsprong, maar wel op het allerbelangrijkste moment. Voor de uittredend olympisch kampioen was er daarna geen redden meer aan: 11-10.

"We hebben dat wel vaker geoefend en de ene keer scoort Bri en de andere keer scoor ik", doelde de 33-jarige aanvoerster op ploeggenote Brigitte Sleeking. Van der Sloot sprak na afloop met opmerkelijke nuchterheid. "Ik had er al een paar in liggen en ze vielen mij niet aan. Dus ik dacht: joh, ik schiet gewoon, doei!"

Het was de zesde treffer van de wedstrijd van de routinier. "Ik had al vaker gezien hoe hun verdediging verdedigt en de keeper keept. En Eva zei: schiet laag." Ze volgde de tip van bondscoach Evangelos Doudesis tot in perfectie op. "Ik zag een gaatje en gooide gewoon op het doel."

De zege vervulde Van der Sloot met trots. "We hebben weer laten zien dat we echt ontzettend veel veerkracht hebben. Je zag in het begin van de wedstrijd dat die Amerikaanse vrouwen toch wat meer ervaring hebben en er meer geloof in hadden. Maar wij lieten weer zien dat wij nooit opgeven en altijd door blijven werken. Dan is het wel een supermooie manier om te winnen."