Duitsland koerst af op minste olympische medailles sinds Duitse eenwording

Duitse sportjournalisten wijzen erop dat anno nu te weinig wordt geïnvesteerd in de topsport. Het budget is te laag, faciliteiten verouderd en de beste atleten trekken naar het buitenland, sombert sportjournalist Matthias Fiedler. Sportbonden beklagen zich daarnaast over de bureaucratische verdeling van gelden.

Thuisvoordeel

In 2040 hoopt Berlijn de Olympische Spelen te organiseren, 50 jaar na de eenwording van het sportief succesvolle Oost- en West-Duitsland. Dat kan een reden zijn om de talentontwikkeling te stimuleren, denkt Braun. Ook zorgt 'thuis' spelen doorgaans voor meer succes, zegt ze.

Tegelijkertijd is het goed om niet te veel te focussen op succes, zegt Braun relativerend. "In West-Duitsland zijn tegenwoordig twee keer zoveel mensen lid van een sportclub als in het Oosten. Dat komt omdat in de DDR alles draaide om competitie en winnen en in het Westen meer ook om gezelligheid en samenzijn. Dat plezier is misschien wel belangrijker dan het resultaat."