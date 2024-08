Google-pionier en 'machtigste vrouw van het internet' Susan Wojcicki overleden

Susan Wojcicki, de voormalige topvrouw van YouTube en Google-pionier, is op 56-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van longkanker. Wojcicki werd gezien als een van de machtigste in de techwereld. Ze was ruim twee jaar ziek.

"Ze was een ongelooflijk persoon, leider en vriend die een enorme impact heeft gehad op de wereld", schrijft Google-bestuursvoorzitter Sundar Pichai op X.

Google in haar garage

De Amerikaanse Wojcicki groeide op in de buurt van Silicon Valley, het centrum van de technologische wereld in San Francisco. Zelf studeerde ze geschiedenis en literatuur aan de prestigieuze Harvard-universiteit, gevolgd door studies economie en bedrijfskunde.

Ze belandde in de tech door haar vrienden Larry Page en Sergey Brin. In 1998 verhuurde ze haar garage aan de twee Google-oprichters, vanwaar het bedrijf de eerste paar maanden werd gerund. Een jaar later begon ze haar eigen carrière binnen het bedrijf als marketingmanager. Ze was de zestiende medewerker en onder meer betrokken bij het opzetten van Google-afbeeldingen en de advertentieafdeling. Ook is ze het brein achter de interactieve tekeningen die boven Googles zoekbalk staan.

Al kort na de lancering in 2005 zag Wojcicki de potentie van YouTube. Ze adviseerde de toenmalige Google-directeur om het platform over te nemen, vertelt ze jaren later in een interview. Dit gebeurde een jaar later en uiteindelijk trad ze zelf in 2014 aan als ceo. Onder haar leiding groeide de omzet in de daaropvolgende negen jaar van 4 naar 31 miljard euro.

Rolmodel

Wojcicki maakte zich hard voor meer diversiteit in de door mannen gedomineerde techwereld. "Tech is ongelooflijk krachtig en zal onze wereld veranderen op manieren die we niet kunnen voorzien. Als die wereld maar voor 20 tot 30 procent uit vrouwen bestaat, is dat een probleem", zei ze in een interview. Het tijdschrift Time omschreef haar als "de machtigste vrouw van het internet".

In 2023 nam ze na bijna 25 jaar ontslag om zich te richten op familie, gezondheid en andere projecten. In een afscheidsbrief blikte ze terug op haar carrière en de begindagen in haar garage. "Ik wil Larry en Sergey bedanken voor het avontuur van mijn leven."

Google-bestuursvoorzitter Pichai: "Susan heeft zich de afgelopen twee jaar, ook al kampte ze met grote persoonlijke moeilijkheden, gewijd aan het verbeteren van de wereld met haar filantropie, waaronder het steunen van onderzoek naar de ziekte die haar uiteindelijk het leven kostte. We zullen haar erg missen."