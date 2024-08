Eduard Disch (79) stopt om gezondheidsredenen met hongerstaking bij IND

Eduard Disch (79) is vanochtend gestopt met zijn hongerstaking voor het kantoor van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) in Den Haag.

De Limburger eiste met zijn hongerstaking een onmiddellijk kinderpardon voor alle kinderen die meer dan vijf jaar in Nederland wachten op een verblijfsvergunning. Maar op de 30ste dag van zijn hongerstaking besloot hij te stoppen met niet-eten, omdat zijn huisarts dat adviseerde in verband met zijn gezondheid, meldt L1 Nieuws.

Disch bedacht zijn actie nadat hij in het NOS Jeugdjournaal een item had gezien over de 13-jarige Ariana die mogelijk wordt uitgezet naar Oezbekistan. Het greep hem zo aan dat hij diezelfde dag nog in de trein stapte naar Den Haag.

Voor de deur

De oud-directeur van een daklozenopvang zat sindsdien elke dag van 09.00 tot 17.00 uur voor de deur van het IND-kantoor. 's Nachts sliep hij bij mensen in Den Haag die zijn actie steunden.

"Ik ben hier en ik blijf hier, totdat er recht wordt gedaan aan de kinderen", vertelde hij aan stadsomroep AT5. "Dit mag je een kind niet aandoen. Kinderen mogen nooit en te nimmer het slachtoffer worden van het handelen van volwassenen."

Mikael op bezoek

Eerder deze week kreeg Disch de 11-jarige Mikael uit Amsterdam op bezoek. Mikael hoorde vorige week dat hij samen met zijn moeder wordt uitgezet naar Armenië, ook al is hij hier in Nederland geboren. Vanmiddag demonstreren asielzoekers in Den Haag tegen die uitzetting.

Nu Disch noodgedwongen met zijn hongerstaking moet stoppen, laat hij weten een korte periode te gaan herstellen. Daarna wil hij opnieuw actievoeren, maar nu in de vorm van een dagelijkse wake bij het ministerie van Asiel en Migratie. Het is nog onbekend wanneer hij met die waken begint.