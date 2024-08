Gouden schot Van der Sloot in slotseconden bezorgt waterpolosters brons

Een herhaling van die thriller leek er al snel niet meer in te zitten. Wist Oranje, dat na die opdoffer tegen Spanje van zins was de knop meteen om te zetten, door treffers van aanvoerster Sabrina van der Sloot in het eerste kwart nog enigszins bij te blijven (2-3), in het tweede nam Amerika duidelijk afstand: 3-7.

Keepsters maken het verschil

Het verschil zat 'm vooral in de vorm van beide keepsters. Waar de Amerikaanse Ashleigh Johnson zich ontpopte tot een heuse sta-in-de-weg, tastte Laura Aarts - in het verleden meer dan eens uitgeroepen tot beste doelvrouw van een internationaal titeltoernooi - juist enkele keren mis. Waarbij ze, dat moet gezegd, niet altijd even goed geholpen werd door de defensie.

Net als tegen Spanje moest Nederland weer een achtervolging inzetten, maar die poging kreeg een fikse knauw te verwerken toen op 5-8 Simone van de Kraats een mooi schot tegen de paal zag belanden en aan de andere kant Jordan Raney vlak voor het aflopen van de schotklok een boogbal via de lat wel achter Aarts terecht zag komen.