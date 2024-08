Kanovaarsters Konijn en Vorsselman uitgeschakeld in kanosprint

Kanosprintsters Selma Konijn en Ruth Vorsselman zijn er niet in geslaagd in Parijs de olympische finale van de kanosprint (K1) te bereiken. Beiden strandden in de halve finales van de 500 meter.

Konijn en Vorsselman waren vrijdag nog samen achtste geworden in de finale van de K2. Om individueel de finale te halen moesten ze bij de eerste twee in hun race zien te finishen. Dat lukte niet. Konijn werd vijfde en Vorsselman eindigde als achtste.

Konijn vaart later vandaag, rond 12.30 uur, nog wel in de C-finale. Daarin gaat het om een eindklassering van plek 17 tot en met 24.

Nieuw-Zeelandse gaat voor achtste goud

De Nieuw-Zeelandse favorieten Lisa Carrington en Aimee Fisher eindigden in hun heats allebei bovenaan en zijn daarbij elkaars grote concurrenten. Carrington won gisteren haar zevende olympisch goud op vier Olympische Spelen en kan met acht gouden medailles op gelijke hoogte komen met kanovaarster Birgit Fisher.