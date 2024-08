Kritiek op speelstijl doet Feyenoord-trainer Priske weinig: ‘Vier goals bij PSV mag je niet vergeten’

Priske wil bij Feyenoord zijn 3-4-3-systeem niet aanpassen. De trainer zegt niets in de media over de kritiek op zijn speelwijze te lezen. "We zijn nog niet waar we willen zijn. Maar dat is normaal. Zeker als je vier goals incasseert", stelt hij.

Zo is een gemengd beeld ontstaan na de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal. De Deen merkt dat de ploeg energie heeft gekregen. "Dat hoort erbij als je wint. Als je naar de aanvallen van ons kijkt in het duel met PSV, daar kun je alleen maar blij van worden. Weinig ploegen zullen dat in Eindhoven doen", stelt Priske. "Maar natuurlijk moeten we dingen beter doen. Zeker defensief, of we nu met drie of vier verdedigers spelen. Het is mijn taak om de jongens duidelijk te maken wat ik wil."

Geen start zoals vorig seizoen

Feyenoord begint vanmiddag om 16:30 uur aan de eredivisie met een thuiswedstrijd tegen promovendus Willem II. Gijs Smal keert terug in de selectie. Ook Julián Carranza trainde deze week weer mee bij Feyenoord. Quinten Timber is ook beschikbaar. Quilindschy Hartman en Gernot Trauner zijn er vandaag vanwege blessures nog niet bij.

Priske heeft de start van het afgelopen seizoen meegenomen in de voorbereiding op de seizoensopener. Een jaar geleden verloren de Rotterdammers de Johan Cruijff Schaal tegen PSV en speelde het team daarna twee keer gelijk tegen Fortuna Sittard (0-0) en Sparta (2-2). "Dat is niet de start die we willen", aldus Priske. "De spelers zijn zich daar bewust van. We willen alles eraan doen om dat te voorkomen."