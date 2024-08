Ethiopiër Tola wint loodzware marathon, Nageeye stapt uit

De weersomstandigheden, 19 graden en windstil, waren een extra complicerende factor. Nageeye, drie jaar geleden winnaar van olympisch zilver, had zich tegen de warmte gewapend door te starten met een haarband waarin koelingselementen waren aangebracht. Het hielp Nageeye niet in zijn poging een stempel op de wedstrijd te drukken.

Nageeye hield daarmee een patroon in stand. De in Mogadishu geboren atleet, die in Parijs de twintigste marathon uit zijn loopbaan liep, wisselt goede wedstrijden doorgaans af met slechte optredens.

Vier maanden geleden verkeerde Nageeye in Rotterdam in de vorm van zijn leven. Met overmacht zegevierde hij op de Coolsingel, waar hij zelfs nog de kracht vond om een ereronde te lopen. Ofschoon hij een toptijd van 2.04.45 liet noteren, was het hem naar eigen zeggen nooit zo gemakkelijk vergaan over de klassieke afstand van 42.195 meter. "Het leek wel alsof ik aan het joggen was."

Ditmaal slaagde hij er zelfs niet in de eindstreep aan de Esplanade des Invalides te halen. Nageeye verliet de olympische marathon tussen kilometer 40 en 41 als een dief in de nacht.