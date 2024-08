Groot aantal doden gemeld bij Israëlische luchtaanval op school in Gaza-Stad

Het Israëlische leger voerde de aanval naar eigen zeggen uit omdat zo'n twintig Hamas-strijders de school en de moskee in het gebouw gebruikten als commandocentrum. Van tevoren zouden "meerdere maatregelen" zijn genomen om het aantal burgerslachtoffers te beperken, "waaronder het gebruik van precisiemunitie en luchtbeelden". Het leger zegt dat het aantal burgerslachtoffers waarover Palestijnse media schrijven, niet overeenkomt met inschattingen van Israël. Daarbij noemt het zelf geen cijfers.

Onderzoeken van journalisten en mensenrechtenorganisaties spreken tegen dat Israël burgerslachtoffers zo veel mogelijk wil voorkomen. Het leger heeft een richtlijn die bepaalt hoeveel burgerdoden bij een aanval acceptabel zijn. Voor elk Hamas-lid zouden enkele tientallen burgers gedood mogen worden.

Israël heeft de schuld voor de vele burgerdoden in Gaza meermaals bij Hamas gelegd, omdat de terroristische organisatie scholen, ziekenhuizen en woningen zou gebruiken als militaire basis. Hoeveel van de omgekomen mensen in de school Hamas-leden of burgers waren, is niet onafhankelijk vast te stellen. In officiële communicatie maakt Hamas geen onderscheid tussen burgers en Hamas-leden bij het melden van doden.

Donderdag maakten de Gazaanse autoriteiten ook al melding van Israëlische aanvallen op twee scholen in Gaza-stad. Daarbij werden achttien mensen gedood. Ook toen stelde het Israëlische leger dat het gebouw dienstdeed als commandocentrum.

Verdere escalatie voorkomen

De aanval komt op het moment dat de VS, Qatar en Egypte opnieuw hebben aangedrongen op een staakt-het-vuren tussen Hamas en Israël. Dit zou verdere escalatie in het Midden-Oosten moeten voorkomen.

Het Egyptische ministerie van Buitenlandse Zaken veroordeelde de Israëlische aanval van vanochtend. Dergelijke aanvallen tonen volgens Egypte dat Israël er niet op uit is de oorlog te beëindigen.

De spanningen in de regio zijn hoogopgelopen nadat vermoedelijk Israël vorige week Hamas-leider Haniyeh ombracht in de Iraanse hoofdstad Teheran. Iran dreigde hierna met een vergeldingsaanval, die tot dusver is uitgebleven.

Ook wordt er met spanning gekeken naar Libanon, waar Israël vorige week een commandant van Hamas-bondgenoot Hezbollah doodde in hoofdstad Beiroet. Hezbollah-leider Nasrallah heeft gezegd dat de beweging hoe dan ook zal terugslaan. "Wat de consequenties ook zullen zijn".