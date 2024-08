Wekdienst 10/8: Weer kans op gouden medailles • Protest in VK tegen extreemrechts en racisme

Goedemorgen! Vandaag zijn er weer meerdere kansen op medailles op de Olympische Spelen in Parijs onder meer bij de 4x400 meter estafette bij de vrouwen en bij de mannen in breaking. In het Verenigd Koninkrijk is opgeroepen te demonstreren tegen extreemrechts en racisme.

Eerst het weer: in de ochtend nog wat kans op mist, daarna wordt het zomers. Volop zon en een matige zuidwestenwind bij 20 tot 26 graden. Morgen blijft het ongeveer hetzelfde, maar ná het weekend lopen de temperaturen verder op tot ruim boven de dertig graden.