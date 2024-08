Toezichthouder VS staat gebruik MDMA voor behandeling PTSS voorlopig niet toe

De Amerikaanse toezichthouder FDA heeft het gebruik van de psychedelische drug MDMA voor behandeling van posttraumatische stressstoornis (PTSS) voorlopig afgekeurd.

Geneesmiddelenfabrikant Lykos Therapeutics had een aanvraag ingediend, maar de FDA stelt dat aanvullend onderzoek nodig is. Dat kan nog jaren duren en kost miljoenen. De fabrikant zegt het bureau te gaan vragen om het besluit te heroverwegen. In juni stemde een adviescomité van de FDA ook al tegen het gebruik van het middel omdat er zorgen waren over de betrouwbarheid van de onderzoeken tot dusver.

MDMA is een drug die in xtc-pillen zit, maar ook als los poeder gebruikt wordt in de uitgaansscene. Sinds vorig jaar juli is het gebruik van MDMA in therapiesessies legaal in Australië. Daarmee is het land het eerste waar een psychedelische drug legaal mag worden gebruikt voor medische behandelingen.

Illegaal

In Nederland is MDMA en MDMA-therapie net als in de VS nog illegaal. Het ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum is in Nederland de enige instelling die onderzoek mag doen naar MDMA als onderdeel van psychotherapie. Behandeling gebeurt daar onder strenge voorwaarden.

Patiënten in het centrum hebben drie therapiesessies voordat ze MDMA gebruiken in een sessie. "Waar mensen eerst heel geschokt en overspoeld kunnen reageren op nare herinneringen, kunnen ze dat dan veel beter aan", zei een van de behandelaars eerder al tegen de NOS over het gebruik van de drug in combinatie met therapie.

"Ze kunnen veel beter contact maken met hun moeilijke gevoelens." Onder meer deze instelling, maar ook verslavingskliniek Jellinek raadt mensen wel af om op eigen houtje MDMA te gebruiken bij traumaverwerking.

Grootschaliger onderzoek

Een staatscommissie adviseerde het kabinet in juni over de therapeutische toepassing van MDMA. De Staatscommissie MDMA pleitte voor grootschaliger onderzoek naar de toepassing ervan, maar wel onder strenge voorwaarden. Er is volgens de commissie voldoende wetenschappelijk bewijs voor de effectiviteit en veiligheid van deze vorm van therapie. Het nieuwe kabinet komt in het najaar met een reactie op het rapport.

PTSS-patiënt Claudia vertelde dat MDMA-therapie voor haar levensreddend was: