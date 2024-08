Algerijnse boksster Khelif wint na alle commotie olympisch goud

Khelif had daar geen boodschap aan en bezorgde Algerije het tweede goud in Parijs. Ze is tevens de eerste boksster uit Afrika met een olympische medaille.

In de finale was ze oppermachtig. In de eerste ronde raakte ze haar tegenstandster een paar keer flink op het hoofd. Ook daarna was ze duidelijk sterker en dat vond de jury ook. Die koos Khelif unaniem als winnaar.