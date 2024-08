Eindelijk hoofdrol voor Veenendaal: 'Zo'n rol hebben voor het team is extra mooi'

Bondscoach Paul van Ass maakte zich in de rust al geen zorgen over de achterstand en zag dat zijn ploeg bij de les bleef. "Ik vind dat we allemaal goed hebben gespeeld. We hadden geen stress of spanning."

De wedstrijd verliep moeizamer dan hij had verwacht. "Ze staan kennelijk niet voor niets in de finale, want ze werden vierde in onze poule. Dat is toch apart."

"China verdedigde zo taai", vervolgt Van Ass. "Als je veel strafcorners krijgt, kom je daar wel doorheen, maar we kregen ze niet. Als je niet uitkijkt, gaat dat in de koppies zitten, maar ik vind dat we vrij zijn blijven spelen. We hebben gedaan wat we moesten doen."