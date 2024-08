Hassan klaar om geschiedenis te schrijven na tweede brons: 'Echte race moet nog komen'

Overtraining

Hassan vervolgt in de olympische jaargang 2024 zo voortvarend haar weg, dat ze dit voorjaar op de grens van overtraining balanceert. Het verbaast Hermens eigenlijk nauwelijks. "Sifan klaagt nooit, hoe moe ze ook is. Die wil altijd maar één ding en dat is heel hard werken."

Het probleem zit 'm volgens Hermens vooral in het feit dat ze in haar tijdelijke woonplaats Park City voortdurend op hoog tempo bergop en bergaf traint. "Dat is heel zwaar voor iemand met een loopstijl die eigenlijk alleen geschikt is voor het vlakke."

"Sifan is een typische Afrikaanse loopster", verduidelijkt Hermens. "Die zijn nu eenmaal niet zo van de wetenschappelijke aanpak. Die gaan af op hun gevoel en de uitslagen van een paar testjes die ze doen."